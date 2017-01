Stiefbruder erschossen: Mordprozess gegen Wiener Banker im März

In diesem Haus in Währing soll der Mann seinen Stiefbruder erschossen haben. - © APA

Am 20. März beginnt im Landesgericht Korneuburg der Mordprozess gegen einen mittlerweile 45-jährigen Banker, der am 18. September 2015 in seiner Wohnung in Wien-Währing seinen um zwei Jahre jüngeren Stiefbruder vorsätzlich erschossen haben soll.