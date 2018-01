SPÖ-Jugend (SJ) recherchierte “rechtsextremes Netzwerk” der FPÖ NÖ

Buljubasic übte Kritik an Spitzenkandidat Udo Landbauer - © APA/HELMUT FOHRINGER

Das “rechtsextreme Netzwerk der FPÖ Niederösterreich” hat die sozialistische Jugend (SJ) NÖ unter die Lupe und aufs Korn genommen. Landesvorsitzender Mirza Buljubasic sprach am Dienstag in St. Pölten von intensiver Recherche. Er listete die jüngst bekannt gewordenen Fälle auf und übte Kritik am FPÖ-Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 28. Jänner, Udo Landbauer.