SPÖ-Dornauer hält 25 Prozent bei Tirol-Wahl für möglich

Der SPÖ-Listenzweite hält 25 Prozent für möglich. - © APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Der SPÖ-Listenzweite Georg Dornauer hält bis zu 25 Prozent bei der Landtagswahl am 25. Februar für möglich. “Alles ist drin, von 18 bis 25 Prozent”, so Dornauer bei einer Pressekonferenz am Mittwoch in Innsbruck.