Sommersonnenwende 2017: Am Himmel wird das Sonnwendfeuer entzündet

Am Himmel wird ein Sonnwendfeuer entzündet - © http://www.himmel.at/

Wer den längsten Tag und die kürzeste Nacht in Wien entsprechend zelebrieren will, sollte zur Sommersonnenwende Am Himmel in Wien-Döbling vorbeischauen. Dort wird am Mittwoch das stimmungsvolle Sonnwendfeuer entzündet. Alle Infos zum Event hier.