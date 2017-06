So wird das Wetter beim Life Ball 2017

Besonders Gewitter mit Sturmböen, Blitzschlag und Hagel können für die vielen Besucherinnen und Besucher innerhalb kürzester Zeit lebensgefährlich werden. Wie wichtig gute Wetterwarnungen bei Großveranstaltungen sind, hat sich in der Vergangenheit schon öfter gezeigt, zum Beispiel bei der Räumung der Fanzone während der EURO 2008 und beim Abbruch der Life Ball Eröffnung 2010.

In beiden Fällen zogen heftige Gewitter über Wien und aufgrund der Warnungen konnte sich das Publikum rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Freundliches Wetter beim Life Ball 2017

Aber heuer gibt es gute Nachrichten: Das Wetter beim Life Ball 2017 wird ruhig und freundlich. Tagsüber ist es am Samstag zwar noch windig und wechselhaft und kurze Schauer sind möglich. Die Eröffnung am Abend verläuft aber trocken, der Wind lässt nach und der Himmel klart auf. Gewitter sind keine zu erwarten. Die Temperatur liegt am Rathausplatz am Abend bei 22 Grad und um Mitternacht bei etwa 18 Grad.

Mobile Wetterstation am Wiener Rathaus

Die ZAMG liefert den Organisatoren schon in den Tagen des Bühnenaufbaus Prognosen und Warnungen, um einen sicheren Ablauf und die Einhaltung des Zeitplans zu gewährleisten. Außerdem wurde eineinhalb Wochen vor dem Life Ball eine mobile Wetterstation am Dach des Wiener Rathauses installiert, deren Daten rund um die Uhr den Veranstaltern und dem ZAMG-Vorhersageteam zur Verfügung stehen.

Am Sonntag in ganz Österreich sonnig

Der Samstag bringt im Großteil Österreichs nur zeitweise Sonnenschein. Wolken ziehen durch, und Regenschauer sind möglich. Am Nachmittag hat es zwischen 20 und 27 Grad. Am Sonntag dann in ganz Österreich sonnig und sommerliche Temperaturen, mit Höchstwerten zwischen 24 und 31 Grad.

Das aktuelle Wien-Wetter im Überblick finden Sie hier.