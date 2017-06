Life Ball 2017: Verzögerungen in der Innenstadt wegen Ringsperre

Am Samstag ist ab 13 Uhr bis in die Nachtstunden mit einer Ringsperre zwischen Schwarzenbergplatz und Schottentor zu rechnen, heißt es in den offiziellen Unterlagen zum Life Ball 2017. Laut ÖAMTC werden die Staus auf der Ausweichstrecke über die Zweierlinie nicht ausbleiben.

Ringsperre am Samstag wegen Life Ball

Sperren im Detail: Sperre der Ringstraße zwischen Operngasse und Schottengasse von 16:00 bis 18:00 Uhr, zwischen Schwarzenbergplatz und Schottengasse von 18:00 bis 21:30 Uhr und zwischen Operngasse und Schottengasse von 21:30 bis 01:30 Uhr. Zusätzlich ist laut ÖAMTC rund um Rathaus, Burgtheater und Parlament ab 18:00 Uhr mit Sperren zu rechnen. Staus auf der Zweierlinie befürchtet Eine Ausweichmöglichkeit besteht über die Zweierlinie – Verbindung Schwarzenbergplatz – Universitätsstraße. Der ÖAMTC rät Autofahrern, am Samstagabend diesen Bereich mit dem Auto zu meiden und großräumig – etwa entlang des Donaukanals oder über den Gürtel – auszuweichen. Staus werden nicht ausbleiben. ÖAMTC-Empfehlung: Auf Öffis, am besten U-Bahn-Linien, umsteigen. Die Straßenbahnlinien 1, 2, 71 und D werden ab ca. 16:00 Uhr kurz geführt bzw. umgeleitet.

>> Mehr Infos zum Life Ball 2017

(Red.)