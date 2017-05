Rock in Vienna 2017: Line-Up steht fest

Am 3. Juni ergänzt die schottische Band “Fatherson” das bestehende Line-Up des Rock in Vienna 2017. Für den 4. Juni wurde die Punkrock-Band “Itchy” bestätigt, die bis zum Jahr 2017 noch als “Itchy Poopzkid” aufgetreten ist. Das Line-Up zum RIV 2017 steht damit fest.

Line-Up zum RIV 2017

2. Juni: Macklemore & Ryan Lewis, House Of Pain, Left Boy, Appletree

3. Juni: Kings Of Leon, Silbermond, Grossstadtgeflüster, The Dead Daisies, Schmutzki, Fatherson

4. Juni: Deichkind, In Extremo, Monster Magnet, Donots, Itchy

5. Juni: Die Toten Hosen, Beatsteaks, Marteria, Clutch, The Living End

Festivalpässe für alle vier Tage gibt es hier um 159,90 Euro und Tagestickets ab 59,90 Euro.