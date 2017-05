Rapid Wien muss monatelang auf Giorgi Kvilitaia verzichten

Rapid muss lange Zeit auf Giorgi Kvilitaia verzichten. Der Stürmer erlitt beim 1:0 am Sonntag über Sturm Graz eine Adduktorenverletzung und wird “je nach Heilungsverlauf mehrere Monate pausieren müssen”, hieß es in einer Aussendung der Hütteldorfer am Dienstag. Damit ist auch ein Einsatz des georgischen Teamspielers am 5. September in der WM-Qualifikation in Wien gegen Österreich äußerst fraglich.

Glimpflich kamen Louis Schaub (Muskelquetschung) und Tamás Szántó (Knieprellung) davon. Beide sollten in Kürze wieder einsatzbereit sein.

(APA, Red.)