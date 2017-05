Rapid Wien konnte mit 1:0-Sieg gegen Sturm Klassenerhalt fixieren

Rapid konnte das Blatt noch wenden. - © APA

Rapid kann sich ohne Stress in der Meisterschaft auf das Cupfinale am 1. Juni gegen Red Bull Salzburg vorbereiten. Die Hütteldorfer feierten am Sonntag in der Fußball-Bundesliga einen 1:0-Heimsieg gegen Sturm Graz und fixierten damit den Klassenerhalt.