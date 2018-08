Prozess um Kinderpornografie-Plattform "Elysium": Angeklagte sagen aus

Am Mittwoch werden sich die vier Angeklagten im Prozess um die Kinderpornografie-Plattform "Elysium" in Deutschland äußern.

Im Prozess um die Kinderpornografie-Plattform “Elysium” in Deutschland werden am Mittwoch die Aussagen der Angeklagten erwartet. Am ersten Verhandlungstag Anfang August hatten die Verteidiger angekündigt, dass sich die Männer zu den Vorwürfen äußern wollten. Dabei stellten sie teils auch geständige Angaben in Aussicht.