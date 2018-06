Politiker auf dem Wiener Donauinselfest

Auch am dritten und letzten Tag des Donauinselfestes werden zahlreiche Hände geschüttelt, Gespräche geführt und Fotowünsche von Besucherinnen und Besuchern wahrgenommen. Auch dieses Jahr ist die “Sicheres Wien Insel” und die Sicherheitshow der Helfer Wiens wieder einer der beliebten Fixpunkte des Donauinselfestes.

“Das Donauinselfest ist eine riesige Erfolgsgeschichte und es zeigt Besucherinnen und Besuchern aus ganz Österreich die lebendige Schönheit unserer Bundeshauptstadt. Hier wird friedlich gefeiert und der Spaß und das Miteinander stehen absolut im Vordergrund. Beste Musik und Unterhaltung sorgen für eine großartige Atmosphäre, an der wirklich alle teilhaben können. Herzlichen Dank gebührt allen Helferinnen und Helfern und Unterstützerinnen und Unterstützer, ohne die diese tolle Party nicht stattfinden könnte”, so Kern.

“Das Donauinselfest zählt zu den sichersten und friedlichsten Großveranstaltungen seiner Art. Durch die Awareness-Kampagne Rettungsanker haben wir einen weiteren großen Beitrag zur Sicherheit für Frauen und Mädchen beigetragen. Ich möchte mich hiermit herzlich, bei dem extra hierfür geschulten Personal, für ihren Einsatz bedanken – Ihr habt einen überaus wichtigen Beitrag zu diesem Fest geleistet”, so Gaál.

“Zum 35. Mal setzt das Donauinselfest der SPÖ Wien ein starkes Zeichen für das gesellschaftliche Miteinander. Als geborener Wiener freut es mich heute dabei sein zu dürfen und Vielen persönlich für ihren Einsatz zu danken”, so Hacker.

“Es ist mir eine große Freude auch dieses Jahr Zeuge des größten Open-Air-Festivals mit freiem Eintritt zu sein. Mit dem Donauinselfest lenken wir die Blicke aus ganz Europa auf Wien, der als internationaler Veranstaltungs-Hotspot überzeugt. Dankeschön an alle Teams, die das ermöglicht haben und mit vollem Engagement dahinter stehen”, so Hanke.

“Ich freue mich, dass auch dieses Jahr das Donauinselfest so gut besucht ist. Ich möchte mich besonders bei all jenen bedanken die so fleißig und engagiert mithelfen. Sie sind es, die mit ganzem Einsatz dahinter stehen und dieses Fest zu dem machen was es ist – ein Festivalerlebnis der Superlative. Wir freuen uns bereits jetzt auf das Donauinselfest 2019”, schließt Novak.

>> Hier finden Sie unser Specia