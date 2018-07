Pkw-Einbrecher in Wien-Brigittenau bei Kontrolle festgenommen

Am Dienstagvormittag wurden Zeugen in der Jägerstraße auf zwei Männer aufmerksam, die sich in der Nähe abgestellter Pkw verdächtig verhielten.

Zeugen und ein Ladendetektiv beobachteten am Dienstag, den 10. Juli 2018, gege 11.40 Uhr zwei Männer, die sich im Bereich abgestellter Pkw in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau verdächtig verhielten.

Bei einer Kontrolle durch die Polizei konnte ein Funkunterbrecher (stört das Signal der Fernbedienung zum Verschließen des Fahrzeuges) aufgefunden und sichergestellt werden. Die Beschuldigten (51 und 47 Jahre alt) wurden festgenommen, das Landeskriminalamt Wien hat die weitere Amtshandlung übernommen.

Pkw-Einbrecher in Wien unterwegs: Polizei gibt Präventionstipps