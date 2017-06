Party-Feeling auf der Insel: Alle Acts der spark7/KRONEHIT Bühne im Überblick

Für Tanzlaune und Party-Feeling werden beim diesjährigen Donauinselfest wieder zahlreiche Acts und DJs auf der spark7/KRONEHIT Bühne sorgen. Drei Tage lang stehen dabei wieder treibende Beats, mitreißende Rhytmen und stimmungsvolle Light-Shows im Mittelpunkt der Shows.

Nationale Stars und auch einige internationale Acts geben sich dabei in Wien ein Stelldichein. Eintönigkeit kommt dabei nicht auf: So heizen 2017 beispielsweise bekannte Genre-Größen wie die GLOBAL DEEJAYS, Chris Gomez, Mike Perry, Rene Rodrigezz oder MC Yankoo der Partycrowd richtig ein.

Auch der Gewinner des diesjährigen Rock The Island Contests, Nick le Funk, wird auf dieser Bühne gleich zu Beginn am Freitag die Besucher für die kommenden Acts in Stimmung bringen.

Das Line-Up der spark7/KRONEHIT Bühne am DIF 2017

Hier finden Sie einen ausführlichen Überblick zum musikalischen Programm:

Freitag:

(Eurowings Stage-Flying, 14:00-00:00 Uhr)

Nick le Funk, 17:00-18:00 Uhr

17:00-18:00 Uhr Attila Sezgin, 18:00-18:45 Uhr

18:00-18:45 Uhr Third Snow, 18:45-19:30 Uhr

18:45-19:30 Uhr DJ Chris Rhythm, 19:30-20:30 Uhr

19:30-20:30 Uhr Cedric Gervais, 20:30-22:30 Uhr

20:30-22:30 Uhr GLOBAL DEEJAYS, 22:30-23:59 Uhr

Samstag:

(Eurowings Stage-Flying, 14:00-00:00 Uhr)

Andre Jayden, 16:00-17:15 Uhr

16:00-17:15 Uhr DJ LongHouse, 17:15-18:15 Uhr

17:15-18:15 Uhr Indygo, 18:15-19:30 Uhr

18:15-19:30 Uhr Chris Gomez, 19:30-20:30 Uhr

19:30-20:30 Uhr Mike Perry, 20:30-22:30 Uhr

20:30-22:30 Uhr DIRTY IMPACT, 22:30-23:59 Uhr

Sonntag:

(Eurowings Stage-Flying, 14:00-00:00 Uhr)

Bad Booty Brothers, 16:00-17:15 Uhr

16:00-17:15 Uhr Primacy, 17:15-18:15 Uhr

17:15-18:15 Uhr Monoplan, 18:15-19:30 Uhr

18:15-19:30 Uhr DJ Sanny, 19:30-20:30 Uhr

19:30-20:30 Uhr Rene Rodrigezz, 20:30-22:30 Uhr

20:30-22:30 Uhr MC Yankoo, 22:30-23:40 Uhr

