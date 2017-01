Panda-Zwillinge in Schönbrunn werden am Samstag fünf Monate alt

Am kommenden Samstag werden die beiden Panda-Zwillinge fünf Monate alt.

Schönbrunner Pandas Fu Feng und Fu Ban werden fünf Monate alt

“Wann kann man die Panda-Zwillinge am besten sehen?” sei derzeit die meist gestellte Frage interessierter Besucher, berichtete der Zoo. Die Antwort sei jedoch gar nicht so einfach, meinte Tiergartendirektorin Dagmar Schratter. “Typisch für Jungtiere haben die Kleinen noch keinen genauen Rhythmus. Ihr Tagesablauf besteht aus Spielen, Gesäugt werden, die Anlage Erkunden und natürlich noch viel Schlafen. “Zum Schlafen ziehen sich die beiden gerne in ihre kuschelige Baumhöhle zurück und seien dann nicht zu sehen.

Jungtiere entwickeln sich prächtig, erforschen bereits die Anlage

Pandamutter Yang Yang habe dabei immer ein Auge auf ihren Nachwuchs. Das sei auch gut so, denn Fu Feng und Fu Ban sind sehr aktiv und erforschen ihre Umgebung neugierig. Sie wagen erste Kletterversuche, spielen mit einem Ball oder knabbern spielerisch an Bambusstangen, wurde aus dem Tiergarten berichtet. Wenn sie zu übermütig werden oder es Zeit zum Säugen ist – momentan ein bis zwei Mal am Tag -, trägt Yang Yang sie an der Nackenfalte zu einem geeigneten Platz. Über die “prächtige Entwicklung” der Jungtiere freut sich der Tiergarten sehr. Das Männchen Fu Ban wiegt sieben Kilogramm, seine Schwester Fu Feng mehr als neun Kilogramm, das sei deutlich mehr als das Durchschnittsgewicht in diesem Alter.

(APA /Red. / Bilder: © APA / Tiergarten Schönbrunn / Daniel Zupanc)