Ottakring: Gesuchter Vergewaltiger illegal in Wiener Werkstätte beschäftigt

Die Wiener Polizei nahm den in Serbien wegen Vergewaltigung verurteilten Mann in Ottakring fest. - © pixabay.com/Alexas_Fotos, APA

Bei einer Polizeikontrolle in einer Werkstätte im 16. Bezirk in Wien erwischte die Polizei einen 40-Jährigen, der in Serbien wegen Vergewaltigung verurteilt worden war.