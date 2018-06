Österreichs größte Grillveranstaltung findet in Wiener Marx Halle statt

Mitte Juli findet ein Freudenfest für alle Grillbegeisterten in Wien statt. Österreichs größte Grillveranstaltung lädt am 14. und 15 Juli in der Marx Halle in Wien die Besucher ein, bei einer 28m2 LED Leinwand das WM Finale bei den besten Grillspezialitäten zu genießen. Über 70 Aussteller präsentieren sich beim Grill- und Genussfestival. Es werden Produkte rund ums Grillen angeboten. Edestahlgrill, Grillsauce und zahlreiche Delikatessen werden von bäuerlichen Betrieben und Kleinerzeugern angeboten.

Grill-Workshops in der Marx Halle Wien

Wer nicht nur dabei zusehen will, wie Schweine, Rinderrippen, Lämmer & Co am offenen Feuer gegart werden, hat die Möglichkeit, einen Workshop (anmelde- & kostenpflichtig) zu besuchen. Die Foodtrucks bieten jede Mende Speisen, von Burger bis Eis, an. Die Grillwettbewerbe starten am Samstag mit der Steak Cookoff Association aus Texas, der “Steak Champion Austria 2018” und der “Burger Champion Austria 2018”. Die Gewinner werden direkt zu den Weltmeisterschaften in die USA geschickt, wo ein Preisgeld von 100.000$ winkt.

Landmann präsentiert die “Chili con Carne Competition”. Bei diesem muss in einem Dutch Oven am offenen Feuer ein Chili con Carne zubereitet werden. Der Hauptreis ist ein Keramikgill im Wert von 1249,- Euro. Der Barbecue Wettbewerb der Kansas City Barbeque Society am Sonntag, soll den Besuchern die Bedeutung des Namen Barbecue näher bringen.

Public Viewing bei Grillveranstaltung in Wiener Marx Halle

Doch auch die Fußballfans kommen nicht zu kurz. Auf einer 28m2 LED Leinwand in der Halle, werden die Spiele am Samstag und Sonntag übertragen. Die Veranstaltung findet bei jedem Wetter statt. Hunde sind nur mit Maulkorb und Leine erlaubt.

Datum: 14.-15. Juli 2018

Uhrzeit: 11:00-22:00 Uhr

Ort: Marx Halle, Karl Farkas Gasse 19, 1030 Wien

Eintritt: FREI

Weitere Informationen zum Event und zur Anmeldung für die Workshops, erhalten Sie auf der Website www.grillgenuss.wien.

