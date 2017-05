Österreich: Kein konkreter Terrorverdacht – aber “permanentes Gefahrenpotenzial”

Peter Gridling, Chef des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (BVT), sprach über drohenden Terror - © APA/HERBERT NEUBAUER

“Konkrete Verdachtsmomente” für einen bevorstehenden Terroranschlag habe es in Österreich bisher keine gegeben. Dies erklärte der Direktor des Bundesamts für Verfassungsschutz und Terrorbekämpfung, Peter Gridling, am Freitagabend in der “ZiB2”. Mehr Überwachung sei aber bei Messenger-Diensten wie Skype oder WhatsApp geboten.