Experte: Terror-Gefahr in Österreich nicht gestiegen

Die Terror-Gefahr in Österreich soll nicht gestiegen sein. - © APA (Sujet)

Politikwissenschafter Thomas Schmidinger erklärte am Samstag, dass die Terrorgefahr in Österreich in den letzten Tagen und Wochen nicht gestiegen sei. Europaweit sei sie freilich wegen des IS im Nahen Osten seit längerem größer. Die Festnahme des Terrorverdächtigen in Wien zeige, dass die Behörden funktionieren, so der Experte. Er fordert zu besonnener Reaktion auf solche Vorfälle auf.