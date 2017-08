ÖFB-Team: Guido Burgstaller fehlt gegen Wales und Georgien

Österreichs Nationalteam muss in der WM-Qualifikation am Samstag in Cardiff gegen Wales und am darauffolgenden Dienstag in Wien gegen Georgien auf Guido Burgstaller verzichten. Der Kärntner wird wegen einer Prellung am rechten Fuß nicht rechtzeitig fit, wie der ÖFB am Mittwoch bekanntgab. An seiner Stelle wurde Sturm-Graz-Profi Stefan Hierländer nachnominiert.

Burgstaller hatte wegen der Verletzung bereits Schalkes Bundesliga-Auftaktmatch gegen RB Leipzig versäumt, wurde jedoch beim 0:1 am vergangenen Sonntag in Hannover zur Pause eingewechselt. Erst am Dienstag hatte Teamchef Marcel Koller gemeint, er sei sehr optimistisch, dass Burgstaller rechtzeitig fit werde.

Für den Schweizer bedeutet der Ausfall des Ex-Rapidlers ein großes Problem. Burgstaller wäre wohl gegen Wales und Georgien im Angriffszentrum gesetzt gewesen, nun sind Marc Janko und Michael Gregoritsch die ersten Anwärter auf diese Position.

(APA, Red.)