NÖ-Wahl: Landesliste der ÖVP mit Spitzenkandidatin Mikl-Leitner

Die ÖVP startet am 8. Jänner in den Wahlkampf und präentierte die Landesliste zur NÖ-Wahl.

Am 28. Jänner 2018 wird in Niederösterreich gewählt und die ÖVP wird am 8. Jänner in Tulln in den offiziellen Wahlkampf starten. Entschlossen und geschlossen trete die Partei bei der Landtagswahl in Niederösterreich an.