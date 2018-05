Nach Bauchstich vor Wiener Schule: 16-Jähriger wegen Mordverdachts in U-Haft

Vor der Schule in Wien-Währing stach der 16-Jährige zu. - © APA

Jener 16-Jährige, der am Mittwoch einen 14-Jährigen vor einer Schule in Wien-Währing mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt haben soll, befindet sich derzeit in U-Haft. Die Polizei ermittelt wegen Mordversuchs.