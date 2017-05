Nach Anschlag in Manchester: “Keine konkrete Bedrohung” für Rock in Vienna

Für die Besucher des "Rock in Vienna"-Festivals soll "keine konkrete Bedrohung" bestehen. - © APA (Sujet)

Der Anschlag auf das Manchester-Konzert von Ariana Grande erschütterte am Dienstag die Musikszene. In knapp zwei Wochen werden beim “Rock in Vienna” auf der Wiener Donauinsel Tausende Festivalbesucher erwartet. “Heute ist ein trauriger Tag”, hieß es vonseiten der RiV-Veranstalter, die aber gleichzeitig betonten: “Für Rock in Vienna gibt es keine konkrete Bedrohungslage.”