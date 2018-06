Moschee in Wien-Favoriten wieder geöffnet

Die Moschee hat wieder geöffnet. - © APA/ROLAND SCHLAGER

Die Moschee am Antonsplatz in Wien-Favoriten, die von der Islamischen Glaubensgemeinschaft (IGGÖ) geführt wird, hat wieder geöffnet. Nun liege es an der IGGÖ, dass keine Rechtsverstöße stattfinden. Die Behörden werden alles “überwachen und beim geringsten Verstoß” einschreiten.