Mordprozess: Ex-Freundin in Favoriten angeblich aus Eifersucht getötet

53-jährige Frau erstochen: In diesem Haus geschah die Bluttat - © APA/GEORG HOCHMUTH

Ein 47-jähriger Mann muss sich am Donnerstag wegen Mordes vor einem Wiener Schwurgericht verantworten. Er soll in der Nacht auf den 27. September 2016 in seiner Wohnung in Wien-Favoriten seine langjährige Freundin getötet haben.