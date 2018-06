Mordalarm in Wien-Favoriten: 69-Jährige wurde vermutlich vergiftet

Die 69-Jährige Frau wurde vermutlich von ihrem Lebensgefährten vergiftet. - © APA (Symbolbild)

Am Samstagabend fand die Polizei die Leiche einer 69-jährigen Frau und ihren bewusstlosen Lebensgefährten (82) in einer Wohnung in der Franz-Koci-Straße in Wien-Favoriten. Sie dürfte an einem Medikamentencocktail gestorben sein.