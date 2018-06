Mordalarm in Wien-Favoriten: 69-Jährige tot, Partner bewusstlos

Die Polizei geht derzeit von Mord und einem Selbstmordversuch in Wien-Favoriten aus. - © APA

Am Samstagabend wurde in einer Wohnung in Wien-Favoriten die Leiche einer 69-jährigen Frau und ihr bewusstloser Lebensgefährte aufgefunden. Die Polizei geht derzeit von Mord und seinem Selbstmordversuch aus.