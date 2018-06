Mähboote: 1.000 Tonnen Wasserpflanzen aus Alter Donau in Wien entfernt

Mit dem intensivsten Mäh-Einsatz in der Geschichte hat die MA 45 in nur 10 Tagen fast 1.000 Tonnen Makrophyten entfernt und damit die meisten Bereiche für Schwimmer und Bootsfahrer von den Pflanzen befreit.

Diese sind für die gute Wasserqualität des Naturgewässers absolut notwendig, wachsen heuer aber explosionsartig: Echolotmessungen zeigen, dass sie an manchen Stellen bis zu zwei Metern in vier Wochen wachsen. Bis Mitte nächster Woche hat die MA 45 dank des Großeinsatzes die gesamte Alte Donau einmal komplett durchgemäht.

Intensivster Mäh-Einsatz auf Alter Donau in der Geschichte Wiens

Bereits seit Schmelzen der Eisdecke Ende März sind die Mähboote auf der Alten Donau im Einsatz. Die überdurchschnittlich hohen Temperaturen und die vielen Sonnentage schon im April haben das Wachstum heuer enorm beschleunigt.

Anfang Juni hat die Stadt Wien aufgrund des explosionsartigen Wachstums der Pflanzen den Mähboot- und Arbeitseinsatz verdoppelt und ist mit 17 Booten und 70 Personen im Zweischichtbetrieb im Einsatz, die Arbeiten starten teilweise schon um 03.00 Uhr und enden um 22.00 Uhr.

Groß-Angriff: Durchschnittlich sieben Hektar pro Tag gemäht

Erfolgreich gestartet wurde ein Großversuch: Dabei sind alle Mäh- und Sammelboote konzentriert in täglich wechselnden Bereichen im Einsatz, allein in den letzten zehn Tagen wurden nach dieser Methode über 60 Hektar der Alten Donau bearbeitet. “Die täglich neu definierten Abschnitte werden mit Pflanzensperren versehen. So kann das Mähgut nicht durch Strömung und Wind abgetrieben, sondern konzentriert und rasch gesammelt werden”, erläutert MA 45-Chef Gerald Loew.

Im Schnitt werden sieben Hektar pro Tag – in einer Tiefe von 2,5 Meter – abgemäht und dabei bis zu 90 Tonnen Pflanzenmaterial täglich aus der Alten Donau entfernt. Absoluter Spitzenwert sind 100 Tonnen, die kürzlich in einem Abschnitt beim Mühlschüttel an der Oberen Alten Donau gemäht wurden. In zehn Tagen wurden mit der “Mäboot-Armada” bislang knapp 1.000 Tonnen Wasserpflanzen aus der Alten Donau entfernt.

Die geschnittenen Pflanzen werden im abgrenzten Bereich sofort eingesammelt, ans Ufer transportiert und mit Lkw ins Kompostwerk Lobau gebracht.

Auch Taucher im Mäh-Einsatz bei Stegbereichen

Bei den Stegbereichen, an denen die Mähboote nicht arbeiten können, sind im Auftrag der MA 45 täglich Taucher im Einsatz, die die Pflanzen mit Sicheln schneiden. Sie waren mittlerweile bei allen Bootsbetrieben im Einsatz.