Mit Mähbooten gegen Wasserpflanzen auf Wiener Donau

Mit den Mähbooten auf der Alten Donau gegen die Wasserpflanzen. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Obwohl die Pflanzen in der Alten Donau für die Wasserqualität sehr wichtig sind, rückt die Stadt Wien nun mit Mähbooten an. Der Wachstum der Pflanzen ist in den vergangenen Jahren nämlich ein wenig ausgeartet – zum Leid der Schwimmer.