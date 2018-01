LIVE Wiener Akademikerball 2018: Demo, Polizei-Großeinsatz und Platzsperre

Insgesamt 2.500 Gäste werden in diesem Jahr beim Wiener Akademikerball in der Hofburg erwartet – deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Ein Grund dürfte die Regierungsbeteiligung der FPÖ sein. Ob sich Mitglieder der schwarz-blauen Koalition in der Hofburg einfinden werden, konnte Organisator Udo Guggenbichler im Vorfeld nicht sagen.

Strache & Kitzmüller besuchen Akademikerball 2018

FPÖ-Chef und Vizekanzler Heinz-Christian Strache selbst hatte allerdings mehrmals bekräftigt, den Wiener Akademikerball auch 2018 besuchen zu wollen. Auch die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller kündigte bereits ihr Kommen an. Infrastrukturminister Norbert Hofer, Innenminister Herbert Kickl und Verteidigungsminister Mario Kunasek (alle FPÖ) wollen darauf verzichten. Festredner des Akademikerballs in Wien wird traditionell ein im rechten politischen Spektrum angesiedelter Hochschulprofessor oder Rektor sein.

LIVE-Ticker zum Akademikerball 2018 und den Demos in Wien

Rund um den Veranstaltungsort des Akademikerballs richtet die Polizei ab 17.00 Uhr eine großzügige Sperrzone ein. In der Innenstadt ist aufgrund der Demos mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Rund um die Hofburg wird mit mehreren tausend Demonstranten gerechnet. Die Polizei empfiehlt, die Innenstadt ab 16.00 großräumig zu umfahren. Einschränkungen sind auch bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu erwarten.

VIENNA.at berichtet heute live von den Demonstrationen gegen den Wiener Akademikerball. Ab 16.00 Uhr halten wir Sie mit Infos, Bildern und Videos auf dem Laufenden.