Akademikerball in Wien: Öffi-Einschränkungen bei Bim und Bus im Detail

Wegen diverser Platzverbote in der Wiener Innenstadt sind die Citybuslinien 1A, 2A und 3A ab etwa 14:00 Uhr nicht mehr in Betrieb. Außerdem kommt es am späteren Freitagnachmittag zu zusätzlichen Öffi-Einschränkungen beim Bim- und Busverkehr.

Akademikerball und Demos in Wien: Öffi-Einschränkungen

Am Freitagnachmittag kommt wegen des Akademikerballs und der angekündigten Proteste zu folgenden Einschränkungen im Öffi-Netz der Wiener Linien:

Die Linie 1 wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Hintere Zollamtstraße. Zwischen Kliebergasse und Hintere Zollamtstraße fährt sie über die Strecke der Linien 18 bzw. O.

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Stefan-Fadinger-Platz und Hintere Zollamtstraße. Zwischen Kliebergasse und Hintere Zollamtstraße fährt sie über die Strecke der Linien 18 bzw. O. Die Linie 2 wird geteilt und verkehrt nur zwischen Dornbach und der U6-Station Josefstädter Straße sowie zwischen Friedrich-Engels-Platz und Schwedenplatz.

wird geteilt und verkehrt nur zwischen Dornbach und der U6-Station Josefstädter Straße sowie zwischen Friedrich-Engels-Platz und Schwedenplatz. Die Linie 46 wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Ottakring und U6-Station Josefstädter Straße.

wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Ottakring und U6-Station Josefstädter Straße. Die Linie 49 wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz (U6).

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz (U6). Die Linie 62 wird kurzgeführt/umgeleitet und fährt ab Kliebergasse zum Quartier Belvedere.

wird kurzgeführt/umgeleitet und fährt ab Kliebergasse zum Quartier Belvedere. Die Linie 71 wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Zentralfriedhof, 3. Tor und Schwarzenbergplatz.

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Zentralfriedhof, 3. Tor und Schwarzenbergplatz. Die Linie D fährt in beiden Richtungen zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über den Franz-Josefs-Kai.

fährt in beiden Richtungen zwischen Börse und Schwarzenbergplatz über den Franz-Josefs-Kai. Die Linie 4A wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Wittelsbachstraße und Lisztstraße.

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Wittelsbachstraße und Lisztstraße. Die Linie 57A wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Anschützgasse/Bhf. Rudolfsheim und Gumpendorfer Straße, Amerlingstraße.

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Anschützgasse/Bhf. Rudolfsheim und Gumpendorfer Straße, Amerlingstraße. Die Linie 48A wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Baumgartner Höhe und der Haltestelle Burggasse U.

wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Baumgartner Höhe und der Haltestelle Burggasse U. Die Linie 59A wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Bahnhof Meidling und Margaretenplatz.

wird kurzgeführt und verkehrt nur zwischen Bahnhof Meidling und Margaretenplatz. Die Linie 74A wird kurzgeführt und fährt nur zwischen St. Marx und Invalidenstraße.

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen St. Marx und Invalidenstraße. Die Wiener Lokalbahn wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Baden und Wolfganggasse.

wird kurzgeführt und fährt nur zwischen Baden und Wolfganggasse. Die Vienna Ring Tram wird eingestellt.

>> Alle Informationen zum Wiener Akademikerball