LIVE: Pressekonferenz zur getöteten Siebenjährigen in Wien-Döbling

Ein Nachbar im Ditteeshof soll die Siebenjährige getötet haben. - © APA/HANS PUNZ

Die Polizei Wien hält ab 11 Uhr eine Pressekonferenz zur getöteten Siebenjährigen in Wien-Döbling ab. VIENNA.at berichtet per Livestream. Erst heute Morgen zeigte sich der in der Nacht auf Dienstag verhaftete Tatverdächtige geständig.