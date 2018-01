Liederbuch-Affäre: Mikl-Leitner schließt Zusammenarbeit mit Landbauer aus

Niederösterreichs Landeshauptfrau Mikl-Leitner schließt aus, nach der Landtagswahl mit FPÖ-Spitzenkandidat Udo Landbauer zusammenzuarbeiten. - © APA/HANS PUNZ

Einen Tag vor der Landtagswahl in Niederösterreich spricht Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner klare Worte in der Causa Landbauer. Sie schloss eine Partnerschaft mit dem FPÖ-Spitzenkandidaten rigide aus. Ansonsten wolle man mit allen Parteien in Dialog treten.