“Letzter Tag Saufen am Praterstern”: Mini-Demo gegen Alkoholverbot am Praterstern

Eine Privatinitiative lud zum "letztem Tag Saufen" am Praterstern. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Am Donnerstag fand am Praterstern in Wien eine Mini-Demo gegen das am Freitag in Kraft tretende Alkoholverbot statt. Unter dem Motto “Letzter Tag Saufen am Praterstern” versammelten sich einzelne Grüppchen mit Bierdosen & Co.