Landtagswahl Salzburg: Wann mit dem Ergebnis zu rechnen ist

Die Entscheidung über die Neuverteilung der 36 Mandate wird von den Salzburgern am Sonntag fallen. In den Städten und größeren Gemeinden haben die Wahllokale in der Regel bis 16.00 Uhr offen, in kleineren Gemeinden schließen sie meist schon früher.

Landtagswahl in Salzburg: Wahlschluss und Ergebnis

Den Wählern stehen insgesamt 534 Wahllokale im gesamten Bundesland Salzburg für ihre Entscheidung zur Verfügung: In der Stadt Salzburg 163, im Flachgau 142, im Tennengau 46, im Pongau 76, im Lungau 30 und im Pinzgau 77.

Vorläufige Gesamtergebnis ohne Wahlkarten aus “fremden” Wahlkreisen

Die letzten Wahllokale schließen um 16.00 Uhr. Ab diesem Zeitpunkt dürfen Ergebnisse bereits ausgezählter Gemeinden und Bezirke veröffentlicht werden. Am Sonntagabend gegen 20.00 Uhr wird das vorläufige Gesamtergebnis veröffentlicht.

Darin sind aber noch nicht die am Sonntag in “fremden” Wahlkreisen abgegebenen Wahlkarten enthalten. Sie werden am Mittwoch ausgezählt, machen aber nicht mehr allzu viel aus. 2013 waren es nicht ganz 500. Amtlich wird das Ergebnis mit der Sitzung der Landeswahlbehörde am Freitag, 27. April.

