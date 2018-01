Landtagswahl NÖ: ÖVP ruft zur “Schlussmobilisierung” zusammen

ÖVP-Mann Ebner schloss die Landtagswahl Niederösterreich am Freitag ab. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Den “kürzesten Wahlkampf aller Zeiten” schließt ÖVP-Landesgeschäftsführer Bernhard Ebner mit einer “großen Schlussmobilisierung” in St. Pölten ab. Der Wahlkampf der ÖVP für die Landtagswahl in Niederösterreich startete am 8. Jänner.