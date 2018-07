Kroatien im WM-Finale: Polizei auch am Sonntag auf der Wiener Ottakringer Straße

Nach den Ausschreitungen im Viertelfinale, wurde auf der Wiener Ottakringer Straße der Halbfinal-Sieg der Kroaten bei der WM friedlich gefeiert. Am Sonntag, wenn das Finale ansteht, wird die Polizei dennoch mit rund 300 Beamten im Einsatz stehen.

Der Sieg Kroatiens über England im Halbfinale der Fußball-WM ist am Mittwochabend in der Ottakringer Straße laut, aber einigermaßen friedlich gefeiert worden. Wieder verfolgten zahlreiche Menschen das Match in den dortigen Lokalen, jedoch weit weniger als noch am Samstag, sagte Polizeisprecher Patrick Maierhofer. Es kam zu 50 Verwaltungsanzeigen, Pyrotechnik wurde diesmal kaum eingesetzt.