Kroatien im WM-Finale: Fans feiern friedlich auf Wiener Ottakringer Straße

Friedlicher als erwartet wurde Mittwochnacht in der Wiener Ottakringer Straße der Einzug ins WM-Finale von Kroatien gefeiert. Bis auf einzelne Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz, Bengalen und Rauchbomben hatten die zahlreichen Polizeibeamten dieses Mal wenig zu tun.

Nach nervenzerfetzenden 120 Minuten fiel die Ottakringer Straße Mittwochnacht in einen kollektiven kroatischen Freudentaumel – jene Fans, die Platz in den überfüllten Lokalen gefunden hatten, strömten ins Freie um den Sieg ihrer Mannschaft über die Engländer gebührend zu begehen.

Pünktlich zum Schlusspfiff entlud sich die Spannung in den unterschiedlichsten, nicht immer logischen Aktionen. Freudenschreie und Hüpfen, ohne dabei auf das verschüttete Bier zu achten, waren am beliebtesten. Fast ebenso viele wollten den Moment durch Selfies für die Nachwelt festhalten und filmten sich selbst beim Tanzen, Jubeln und Brüllen. Nicht wenige – männliche – Fußballfans entledigten sich ihrer Oberbekleidung, einer ertüchtigte sich durch einige Liegestütz mitten auf den Straßenbahnschienen.

Die Polizei, die aufgrund der Ausschreitungen vom vergangenen Samstag mit 350 Mann angerückt war, sperrte die Ottakringer Straße auf beiden Seiten bis etwa 23.30 Uhr. Jene Autofahrer, die durch die Seitengassen einfuhren, beteiligten sich durch Hupen an der Euphorie oder suchten, so schnell es eben ging, wieder das Weite.

Was sich dort wohl am Sonntag abspielen wird, lässt sich noch gar nicht abschätzen. Sicher scheint jedoch, dass den Kroaten der Sieg über Frankreich nicht zu nehmen ist. Denn, dass das Vier-Millionen-Land die Grande Nation bezwingen wird, daran herrschte unter den Fans kein Zweifel. Da mag der Ball noch so rund sein, denn die kroatischen Spielen dauern – zumindest bei der WM in Russland – meist nicht 90, sondern 120 Minuten.