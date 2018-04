Kopfschuss-Prozess: Journalist als Geschworener möglicherweise befangen

Der Verteidiger ortete Befangenheit beim Geschworenen. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Der Mordprozess gegen einen 28-jährigen Mann, der am 16. April 2017 einen Bekannten in Wien-Brigittenau per Kopfschuss getötet haben soll, wird fortgesetzt. Probleme bereiten jedoch ein möglicherweise befangener Geschworener sowie ein Laienrichter.