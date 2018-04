Kopfschuss in Wien-Brigittenau: Prozess mit Zeugenaussagen fortgesetzt

Der Mordprozes gegen den 28-Jährigen wird fortgesetzt. - © APA/HELMUT FOHRINGER

Am 16. April 2017 wurde der 26-jährige Igor Z. auf offener Straße in Wien-Brigittenau erschossen. Am Dienstag wird am Wiener Landesgericht der Prozess gegen den 28-jährigen Angeklagten fortgesetzt.