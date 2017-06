Junge Grüne in den Ländern protestieren gegen KPÖ-Bündnis

Nicht überall ist man mit dem neuen Weg der Jungen Grünen einverstanden. - © APA

Mitglieder der Jungen Grünen auf Landes- und Bezirksebene protestieren gegen das Wahlbündnis von Vorstandsmitgliedern mit den Kommunisten. Man sei “massivst enttäuscht” von der Vorgehensweise in den vergangenen Monaten, heißt es in einem Offenen Brief.