Internationaler Yoga-Tag 2017: Gratis-Yoga-Event im Wiener Stadtpark

Seit einem Beschluss der Generalversammlung der Vereinten Nationen im Jahr 2014 wird jährlich am 21. Juni der Internationale Tag des Yoga begangen. Unterstrichen wird damit der gesundheitsförderliche Effekt von Yoga und seine positiven Auswirkungen auf die Bevölkerung.

Internationaler Yoga-Tag im Wiener Stadtpark

Die Indische Botschaft organisiert zu diesem Anlass bereits am Sonntag, dem 18. Juni 2017, im Wiener Stadtpark ein Yoga-Event. Ab 10:00 Uhr können die Besucher dort die zahlreichen Vorzüge und den umfassenden Nutzen der Asanas am eigenen Leib erfahren – und sich damit in den Reigen tausender Yoga-Praktizierender einreihen, die weltweit den Internationalen Yoga-Tag zelebrieren. Yoga als lebensverändernde Erfahrung soll bei diesem Event, das für alle Interessierten offen ist, aus erster Hand erlebt werden.

Details zum Yoga-Event im Stadtpark

10:00 bis 11:30 Uhr: Öffentliches Yoga-Event im Wiener Stadtpark

Treffpunkt vor dem Johann Strauss Denkmal

Praktiziert werden Asanas, Pranayama (yogische Atmung) und Meditation

Qualifizierte Yoga-Lehrende führen durch die Session

Mit Unterstützung der Sponsoren des Events (unter anderem Joya) werden für die ersten Besucher Gratis-Yogamatten zur Verfügung gestellt

Eintritt ist frei

Mehr Infos zum Yoga-Event im Stadtpark finden Sie hier.