Infos zur Nationalratswahl per Folder, Hotline und E-Brief

Das Ministerium betreibt heuer sogar “Wahlwerbung”: Demnächst wird ein “Kuvert” – der Umschlag mit Werbefoldern im Postkasten – mit Informationen rund um die Stimmabgabe bestückt. Registrierte Post-Kunden erhalten heuer per Mail einen – in Zusammenarbeit mit dem Innenministerium verfassten – Elektronischen Brief. Darin wird über die Möglichkeit der Briefwahl informiert, die nötige Wahlkarte kann man sich gleich per Mausklick über den Link zur Hauptwohnsitzgemeinde besorgen.

Innenministerium informiert über die Nationalratswahl 2017

Wer lieber den herkömmlichen Postweg nützt, kann die Anforderungskarten aus dem Folder des Ministeriums verwenden. Dieser Antrag ist ebenso portofrei wie die Zusendung der Stimmkarte an die Bezirkswahlbehörde.

Vertiefen kann man sein Wissen über die Nationalratswahl auf der Homepage des Innenministeriums. Dort sind ausführliche Informationen zum Wahlrecht, historische Wahlergebnisse, Kandidatenliste, die Leitfäden für die Wahlbehörden oder die einschlägigen Gesetze zu finden.

Auch die Öffnungszeiten der Wahllokale werden, sobald sie feststehen, vom Ministerium veröffentlicht – aber auch auf den Homepages vieler Gemeinden und Länder. Die meisten Städte und Gemeinden bieten online die Möglichkeit, Wahlkarten zu beantragen, informieren über die Wahllokale und deren Öffnungszeiten und sonstige wichtige Fragen zum 15. Oktober. So hat die Bundeshauptstadt eine Website eingerichtet, telefonische Auskünfte gibt es bei der Stadtinformation unter 01/525 50.

