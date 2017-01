IBES: Honey verweigert die Dschungelprüfung und bringt das Camp gegen sich auf

“Aus La Familia Grande wird La Zankende Bande”, so kündigt RTL den 10. Tag im Dschungelcamp an. Bereits am Tag zuvor war die Stimmung angespannt, der Hunger sorgt für schlechte Laune und die Kandidaten gehen sich gegenseitig so richtig auf die Nerven.

Honey verweigert die Dschungelprüfung

“Teamprüfung heute. Geil, geil, geil”, freut sich Teamchef Marc, als er von der bevorstehenden Prüfung erfährt. Daniel hartwich erklärt die Prüfung: „Es funktioniert wie folgt: Ihr müsst euch, da, wo eure Namensschilder sind, in diese Boxen reinsetzten. Dann müsst ihr insgesamt neun Begriffe buchstabieren. Allerdings nicht jeder einen Begriff, sondern jeder immer nur einen Buchstaben. Danach ist die Person daneben dran. Bis der Begriff richtig buchstabiert ist. Für jeden richtig buchstabierten Begriff bekommt ihr einen unserer wunderschönen Sterne-Muffins.“ Auch ein paar Tierchen erwartet die Kandidaten in ihrer Box. Alle machen sich auf den Weg doch Honey verlässt seine Kabine wieder.



Honey verweigert die Prüfung: „Es tut mir echt leid, aber momentan kriege ich eh schlecht Luft und für meinen Hals ist es eh zu eng.“ Zu seinen Mitcampern: „Aber ich drücke euch die Daumen, dass ihr das schafft.“ Sonja Zietlow: „Lieber Honey, du weißt schon, wenn du es nichts machst, keiner es machen darf.“ Daniel Hartwich: „Dann ist die Prüfung beendet, dann gibt es null Sterne.“ Honey: „Ich denke, die Leute werden das verstehen.“ Daniel Hartwich: „Welche? Diese Leute?“ (Daniel Hartwich meint die Stars in den Boxen). Ehrlicherweise klingen die jetzt gerade nicht so, als würden sie das verstehen.“ Alle reden auf Honey ein, er solle es zumindest probieren. Doch er weigert sich. Bis auf Jens, Thomas, Kader und Marc bringt keiner der Stars Verständnis auf. Dann sagt Honey den Satz “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus”.

La Familia Grande: Stimmung kippt im Dschungelcamp

Dass Honey nicht zur Prüfung angetreten ist, schlägt natürlich auch später im Camp noch hohe Wellen. Hanka und Florian regen sich auf und haben Redebedarf. Hanka: „Ich muss darüber reden, sonst platze ich! Ich will es nur verstehen.“ Teamchef Marc versucht zu vermitteln: „Hey, kommt erst mal alle runter und dann können wir reden.“ Eine Gruppen-Aussprache am Lagerfeuer wird anberaumt. Honey muss sich noch mal erklären: „Ich war drin. Ich habe von allen Seiten am Hals diesen Druck gespürt. Ich war stranguliert. Da habe ich gedacht, nee, das ist nicht meine Übung. Ich habe eh‘ Atemprobleme durch die Bronchitis gerade. Mir tut es fürs Team natürlich gerade leid.“ Florian platzt der Kragen: „Du hast mir heute persönlich die Chance auf ein Erfolgserlebnis genommen, was mich innerlich sehr verletzt hat! Du hast heute Morgen in der Runde gesagt, ich bin wieder fit für die Prüfung. Jetzt kommst du, ach meine Bronchitis. Du hast dein wahres Gesicht gezeigt. Du bist jemand, der berechnend ist, der seine Ziele vor Augen hat und über Leichen geht. Ich hoffe, die Zuschauer sehen dieses arrogante Lachen, als du da gestanden bist. Ich hätte Respekt, wenn wir angefangen hätten, die ersten Tiere wären gekommen. Aber nicht immer so der Etepetete-Typ. Es darf mir nichts passieren wegen meinem Image.“

Auch Gina Lisa ist verletzt und meint unter Tränen: „Als du da raust bist und so dreckig gegrinst hast. Wie kannst du da so dastehen und lachen, wo wir alle noch da eingesperrt waren. Viele haben gesagt, Gina nimm dich in Acht vor diesem Honey, der ist gefährlich, der macht eine Show, der will berühmt werden. Der tut sich über euch alle profilieren. Da habe ich nicht drauf gehört. Ich habe gesagt, nein, ich gebe diesem Mann eine Chance, weil auch über mich so viel Scheiße geredet wurde. Dieses Lachen, das war ein ganz schlimmes Lachen.“ Kader: „Was ist denn das alles hier? Für mich ist das heute keine La Familie mehr!

Nicole Mieth rausgewählt

Nicole Mieth erhielt am 10. Tag im Dschungelcamp die wenigsten Anrufe und muss das Camp verlassen.