“Angst, Ekel, Schmerz”: So startete das Dschungelcamp 2017

“Die sind nicht verbraucht, die sind vintage” – mit gewohnt untergriffigen Wortwitzen des Moderatoren-Duos Sonja Zietlow und Daniel Hartwich startet auch die elfte Ausgabe des Dschungelcamps.

Erstes Beschnuppern der Dschungelcamper

An der Strandbar treffen die Kandidaten zum ersten Mal aufeinander und können sich ein wenig miteinander bekanntmachen. „Mallorca Jens“ Büchner genehmigt sich direkt einen Cocktail, das ehemalige Liebespaar Gina-Lisa Lohfink und Marc Terenzi freut sich über sein Wiedersehen. Und wenig später hängt die 30-Jährige bereits schmachtend an den Lippen von „Honey“ Alexander Keen. Dass Florian Wess kein Fan von Honey ist, wird klar, nachdem er diesen bei der Begrüßung erstmal beledigt. Kader Loth erscheint im goldenen Partyoutfit und Hanka Rakwitz will ganz schnell den Umarmungen entgehen.

Nach dem ersten Beschnuppern erfahren die Dschungel-VIP’s, dass es zwei Camps und damit zwei Teams geben wird. Hanka Rackwitz und Honey müssen abwechselnd wählen, wen sie in ihrem Team haben wollen.

Team Snake Rock/Team Gelb:

Hanka Rackwitz (47), Fräulein Menke (56), Kader Loth (44), Thomas Häßler (50), Florian Wess (36), Jens Büchner (47)

Team Base Camp/Team Blau:

Alexander „Honey“ Keen (34), Marc Terenzi (38), Gina-Lisa Lohfink (30), Markus Majowski (52), Nicole Mieth (26), Sarah Joelle Jahnel (28)

Alle Kandidaten in der Dschungelprüfung



Solange es zwei Teams gibt, sind alle Prüfungen Dschungelduelle. Bei diesem Ersten müssen alle zwölf Promis in insgesamt sieben Duellen gegeneinander antreten. Jeder tritt gegen einen Star aus dem anderen Team an. Für jedes gewonnene Duell gibt es einen Stern. Am Ende entscheidet ein siebtes Finalduell, welches Team seine bisher erkämpften Sterne behalten darf. Das Verliererteam geht komplett leer aus und muss sich am ersten Abend im Dschungel mit Reis und Bohnen zufrieden geben.

Mundakrobatik, Durchhaltevermögen und ein ordentlicher Saumagen sind gefragt während unter anderem Schleim, Mehlwürmer, Soldatenkrabben, Kakerlaken, grüne Ameisen und Witchetty Grubs (lebendige Maden) auf die Kandidaten warten. Jens (der zwei Mal für sein Team antritt), Marc, Florian, Hanka und Kader holen Sterne – Team Gelb darf sich nach dem gewonnenen Final-Duell über vier Sterne freuen, während Team Blau ohne einen einzigen Stern in sein Camp einziehen muss.

Hankas schlimmste Überwindung hat nichts mit einer Ekelprüfung zu tun, sondern mit ihrem blutenden Kratzer, der von Dr. Bob verarzten werden muss. Trotz Phobien und zahlreichen Ängsten schafft sie auch das.

Markus und Fräulein Menke in der 2. Prüfung

Markus Majowski und Fräulein Menke müssen nach der ersten Nacht im Camp erneut zur Prüfung antreten. Sechs Gänge werden serviert, pro Speise bleiben 60 Sekunden Zeit. Fräulein Menke verweigert die Prüfung jedoch, so bleibt Markus (Team Blau) alleine übrig und kostet sich durch die Ekelprüfung. Sand- und Mehlwürmer, Käsefrucht und Truthahn-Hoden mit Rattenschwänzen werden in der erlaubten Zeit gegessen. Die fermentierten Sojabohnen, Fisch- und Schweineaugen und Schafshirn in Urin-Sauce will Markus nicht essen. Bei den fermentierten Sojabohnen scheitert es an einem möglichen Alkoholgehalt der Speise: “Ich kann das nicht essen, das wäre für mich tödlich. Ich bin trockener Alkoholiker”. Deshalb darf der Dschungelcamper ein weiteres Mal Sand- und Mehlwürmer verspeisen. Mit vier Sternen kehrt er zu seinem Team zurück.

Fazit vom 1. Tag im Dschungelcamp 2017

Fazit des ersten Tages: Die Stars können nicht nur Sprüche klopfen, sondern strengen sich trotz Phobien und Ekel auch bei den Dschungelprüfungen an. Zur “Dschungelzicke” mutiert am ersten Tag bereits “Honey”, der sich vor allem auf Florian Wess eingeschossen hat und ungemütlich wird Markus Majowski wenn es um die Sauberkeit des Trinkwassers im Camp geht. Die Mädels wirken noch handzahm und etwas überwältigt vom Dschungelcamp. Die meisten Tränen flossen bei Hanka Rackwitz, die mit ihren Phobien und Zwangstörungen zu kämpfen hat. Still ist es bisher um die anderen Dschungelcamp-Kandidaten Thomas Hässler, Jens Büchner, Nicole Mieth und Fräulein Menke.