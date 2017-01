Tag 9 im Dschungelcamp: Markus fliegt – Zuseher haben genug von Majowski

Jens und Hanka können die Anwesenheit des jeweils anderen fast nicht mehr ertragen, die Stimmung ist angespannt. Sarah Joelle ist froh aus dem Camp geflogen zu sein und hofft die anderen Kandidaten eine Weile lang nicht mehr zu sehen. Auch die Fassade der anderen Kandidaten fängt langsam an zu bröckeln, denn auch der stille Thomas ist genervt und lässt seinem Frust freien Lauf.

Jens und Marc versagen in der Dschungelprüfung

(c) RTL

Über der Erde schwingend, mit einem Seil gesichert und auf einem Drahtseil hängend mussten Marc Terenzi und Jens Büchner auf Sternenfang gehen. Die Sterne sind an bunten Klebestreifen befästigt, die von oben nach unten bzw. unten noch oben zum jeweils anderen Spieler geworfen werden müssen. Zwei von zehn Sternen erspielen die beiden nach anstrengenden zehn Minuten in luftigen Höhen. Woran der Misserfolg lag? “An der Fettsucht”, meint Jens überzeugt. “Ihr habt heute so wenig Essen erspielt, du wirst nicht weiter zunehmen”, meint Daniel Hartwich “motivierend”. Erneut konnte das “stärkere Geschlecht” in der Dschungelprüfung nicht überzeugen. Schon am Vortag versagte die geballte Männer-Power in der Dschungelprüfung.

Pipi im Dschungelcamp

Später wird noch über die Toilettengewohnheiten geplaudert: Hanka: „Der Markus hat gerade gesagt, dass im Pool lauter Körperflüssigkeiten sind.“ Florian: „Urin und Pipi…“ Hanka: „Aber das stimmt ja nicht.“ Florian: „Wieso, du hat doch auch reingepinkelt!“ Hanka schaut entsetzt. Florian: „Das war ein Gag.“ Hanka: „Hast du es gemacht?“ Florian: „Das war ein Joke. Nein.“ Florian bringt jedoch das auf den Punkt, was seit dem zweiten Tag im Dschungelcamp von RTL suggeriert wurde: “Ich pinkele ins öffentliche WC, was wir hier haben. Frage doch mal die Anderen, ob sie es machen. Ich habe eigentlich gedacht, du pinkelst rein, weil du nicht aufs Klo gehst, wegen der Hygiene.“ Hanka: „Was? Ich? Ihh? Nein.“ Florian: „ich dachte, du gehst nur zur Show aufs Klo.“ Hanka: „Das stimmt doch gar nicht!“ Florian: „Habe ich gedacht. Oder während des Duschens. Du lässt es einfach laufen.“ Hanka: „Nein.“



Markus und Kader auf Schatzsuche

(c) RTL

Kader und Markus gehen gemeinsam auf Schatzsuche. Die Aufgabe: Kader muss fünf Fragen richtig beantworten und alle Antworten haben Farben. Wenn sie eine Frage beantwortet hat, muss sie Wasserstinkbomben durch das farblich entsprechende Loch an einer Wand werfen. An dieser Wand ist allerdings Markus befestigt und der muss im richtigen Moment die Löcher der Wand öffnen. Kader schlägt sich gut, wirft zum Teil präzise und beantwortet jede Frage richtig. Eurphorisch will sie ihren Dschungelcamp-Kumpanen von der Wand schnallen, schafft es jedoch nicht. Markus wird wütend: “Ich seh’ Sterne gerade. Macht auf Jetzt. Du kriegst eine Anzeige von mir, los mach auf!” “Ich war das wehrlose Opfer einer Frau, die vermutlich mit Blut auf mich geworfen hat, mit einer Wucht, die mich schier zerschmettert hat”, beschreibt Markus die Höllenqualen, die er erlitt.

Markus Majowski fliegt aus dem Dschungelcamp

Die Eskapaden von Markus dürften den RTL-Zusehern von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus” auf die Nerven zu gehen. Er fliegt am 9. Tag aus dem Dschungelcamp.