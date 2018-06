Heute WM 2018 LIVE: Portugal gegen Marokko – Live-Stream, TV-Übertragung und Ticker

Nach dem spannenden 3:3 gegen Ex-Weltmeister Spanien wartet auf Europameister Portugal nun in seinem zweiten WM-Spiel der Gruppe B Außenseiter Marokko, der sein Auftaktmatch gegen den Iran in letzter Minute durch ein Eigentor unglücklich 0:1 verlor. Weltfußballer Cristiano Ronaldo, der mit drei Treffern im iberischen Duell glänzte, will sein Team heute um 14.00 Uhr in Moskau zum Sieg führen.

“Natürlich denke ich, dass Portugal stärker ist als Marokko. Wir dürfen den Gegner aber auch nicht unterschätzen. Sie haben exzellente Spieler. Es wird auf jeden Fall ein schweres Spiel. Wir müssen individuell und als Mannschaft unsere beste Leistung abrufen”, forderte Ronaldos Mitspieler Andre Silva vor dem Duell mit den “Löwen vom Atlas”, deren Defensive kaum zu überwinden ist.

WM-Match Portugal gegen Marokko im Live-Stream

ORFeins überträgt das heutige WM-Highlight zwischen Portugal und Marokko ab 13.25 Uhr Uhr live in HD. Ebenfalls alle Spiele zur WM haben ZDF und ARD im Programm, die heute am frühen Nachmittag das Match aus Gruppe B ebenfalls live im TV übertragen. Der ORF bietet zeitgleich zur TV-Übertragung auch einen Live-Stream via TVthek an.

Im Internet kursieren verschiedene Live-Streams, die das WM-Spiel zwischen Portugal und Marokko online zeigen. Es existieren unterschiedliche Websites, die Sportereignisse kostenlos, jedoch bei Weitem nicht einwandfrei übertragen, wobei sich dieses Wort sowohl auf die Bildqualität, als auch auf die rechtliche Frage der Legalität solcher Services bezieht.

WM 2018: Live-Ticker zum Spiel Portugal und Marokko

Für alle Fußball-Fans, die es nich trechtzeitig zum Match-Beginn vor den TV oder Live-Stream schaffen, bieten wir einen umfassenden Live-Ticker zum Spiel Portugal gegen Marokko. Alle Aufstellungen, Highlights und Tore auf einen Blick.



