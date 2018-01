Grüne Spitzenkandidatin zur Landtagswahl in NÖ im Portrait

Für die Grünen gilt es, 8,06 Prozent und vier Mandate im Landtag zu verteidigen.

Helga Krismer führt Grüne in die NÖ-Wahl 2018

Zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl 2018 wurde Krismer, die in Tirol geboren wurde und in Baden lebt, bereits Anfang März 2017 bei einem Landeskongress gewählt. In der ersten Plakatwelle im Wahlkampf setzt die Partei auf ihre Listenerste – Krismer steht in Sujets für “Johanna auf die Finger schauen” oder “Gift raus, Bio rein. Mahlzeit!”

Nach der Matura am naturwissenschaftlichen Bundesrealgymnasium Wörgl schloss Krismer das Veterinärmedizin-Studium 2002 mit der Promotion ab. Politisch engagiert sie sich seit 2000 als Grüne Gemeinderätin und ab 2010 als Vizebürgermeisterin in Baden bei Wien sowie seit April 2003 als Abgeordnete und seit Jänner 2014 als Klubobfrau im niederösterreichischen Landtag. Im November 2015 folgte sie als Landessprecherin der Grünen Niederösterreich auf Madeleine Petrovic, die seit 2002 an der Spitze der Partei im Bundesland gestanden und bei den vergangenen drei Landtagswahlen Listenerste der Grünen war.

Ein großes Anliegen sind Krismer Kontrolle und Transparenz. Ihre Politik beschreibt die Spitzenkandidatin auf der Webseite der Grünen als “direkt – ohne Umschweife”. Ihre Schwerpunkte sind Finanzpolitik, Umwelt- und Naturschutz, die Forcierung der erneuerbaren Energien in Niederösterreich sowie Gesundheit. Privat lebt Krismer mit ihrem Mann, dem gemeinsamen Sohn und einer Stieftochter in einer Patchworkfamilie.

