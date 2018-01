FPÖ und FPÖ orten Skandal: Tiroler Bürgermeister ließ Wahlplakate entfernen

Die Wahlplakate wurden entfernt - SPÖ und FPÖ orten einen Skandal. - © APA/EXPA/JAKOB GRUBER

Am 25. Februar wird bei der Landtagswahl in Tirol zum Urnengang aufgerufen. Der Bürgermeister in Ranggen, Manfred Spiegl (ÖVP), ließ nun bereits angebrachte Wahlplakate entfernen. Wie der ORF Tirol berichtete, begründete der Ortschef dies mit der Verkehrssicherheit und der Straßenverkehrsordnung.