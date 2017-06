Film Festival 2017 auf dem Wiener Rathausplatz: Das komplette Programm

Am 30. Juni wird das Film Festival 2017 auf dem Wiener Rathausplatz eröffnet – mit der spektakulären Aufführung von “Aida”. Damit das vielfältige Angebot an Stars und Spitzenproduktionen aus Oper, Operette, klassischem Konzert, Ballett sowie zeitgenössischem Tanz, Pop und Jazz auch heuer wieder imposant und in erstklassiger Qualität genossen werden kann, wurde am Montag mit größter Präzision die 300 m²-Leinwand montiert.

Gastronomie und Musik-Genuss vom Feinsten

Die heurige Saison des Film Festivals am Rathausplatz dauert von 30. Juni bis 3. September 2017. Das traditionell besucherstärkste Kinosommer-Event bietet 66 Tage volles Programm – inklusive Opern- und Konzertaufführungen mit Stars wie Anna Netrebko, Placido Domingo, Elina Garanca oder Anne-Sophie Mutter sowie Produktionen über Musikgrößen wie Bob Dylan, Leonard Cohen, Miles Davis, George Michael, Depeche Mode und die Rolling Stones.

Auch diesmal gibt es beim Film Festival wieder eine kulinarische Reise um die Welt und viele heimische Köstlichkeiten für den anspruchsvollen Gaumen der Besucher. 26 Gastronomie-Unternehmen sorgen mit großem Einsatz täglich von 11 bis 24 Uhr am Rathausplatz für Gourmet-Genuss in großer Vielfalt.

Das Programm beim Film Festival 2017

30.06.2017 21:30 Oper/Operette 151 Min.

Aida

Giuseppe Verdi. Dirigent: Zubin Mehta. Jahr: 2015

01.07.2017 21:30 Konzert Jazz/Pop 132 Min.

George Michael – Live in London

Jahr: 2008

02.07.2017 21:30 Kinder 20 Min.

Musikkurzfilme für Kinder — Highlights der Vienna Shorts Agentur

02.07.2017 21:50 Ballet/Tanz Modern 132 Min.

Schwanensee

Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Dirigent: Alexander Ingram. Jahr: 2014

03.07.2017 21:30 Konzert Jazz/Pop 96 Min.

Mumford & Sons: Dust and Thunder

Jahr 2016

04.07.2017 21:30 Ballet/Tanz Modern 8 Min.

Cold Storage

Kimmo Pohjonen. Jahr: 2016

04.07.2017 21:40 Konzert Jazz/Pop 72 Min.

Parov Stelar plays Baloise Session

Jahr: 2016

05.07.2017 21:30 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Rollkoffer

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

05.07.2017 21:35 Ballet/Tanz Modern 90 Min.

Verdis Requiem – Choreographie von Christian Spuck

Giuseppe Verdi. Dirigent: Fabio Luisi. Jahr: 2016

06.07.2017 21:30 Oper/Operette 130 Min.

Axel an der Himmelstüre

Ralph Benatzky. Dirigent: Lorenz C. Aichner. Jahr: 2016

07.07.2017 21:30 Konzert Klassik 5 Min.

BartolomeyBittmann: Les Pauli

Matthias Bartolomey, Klemens Bittmann. Jahr: 2017

07.07.2017 21:35 Konzert Klassik 117 Min.

Neujahrskonzert 2017

Franz Lehár, Émile Waldteufel, Johann Strauß Sohn, Josef Strauß, Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer, Otto Nicolai, Johann Strauß Vater. Dirigent: Gustavo Dudamel. Jahr: 2017

08.07.2017 18:00 Diverses 75 Min.

Jazz Fest Wien – Live: Mahogany Organ All Stars

08.07.2017 21:30 Ballet/Tanz Modern 96 Min.

Carmen.maquia & Club Havana

Georges Bizet, Pablo de Sarasate. Jahr: 2015

09.07.2017 12:58 Diverses 75 Min.

Jazz Fest Wien – Live: Jazzodrom

09.07.2017 21:30 Konzert Jazz/Pop 149 Min.

Diana Krall – Live in Rio

Jahr: 2008

10.07.2017 18:00 Diverses 75 Min.

Jazz Fest Wien – Live: Blow Trio

10.07.2017 21:30 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Berliner Nachtleben

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

10.07.2017 21:35 Konzert Klassik 69 Min.

Anne-Sophie Mutter – The Club Concert 2015

Vivaldi, Gershwin, Tschaikowski, Brahms, Debussy, Bach. Jahr: 2015

10.07.2017 22:45 Konzert Jazz/Pop 71 Min.

Ray Charles – Live at Montreux

Jahr: 1997

11.07.2017 21:15 Musical 146 Min.

MOZART! – Das Musical

Michael Kunze, Sylvester Levay. Jahr: 2015

12.07.2017 21:15 Oper/Operette 5 Min.

Opernführer: “La Bohème” von Giacomo Puccini

Jahr: 2015

12.07.2017 21:20 Oper/Operette 112 Min.

La Bohème

Giacomo Puccini. Dirigent: Gianandrea Noseda. Jahr: 2016

13.07.2017 21:15 Konzert Jazz/Pop 82 Min.

Rolling Stones: Ladies & Gentlemen

Jahr: 1974

13.07.2017 22:35 Diverses 20 Min.

Die 48er Movie Time

14.07.2017 21:15 Ballet/Tanz Modern 8 Min.

Cold Storage

Kimmo Pohjonen. Jahr: 2016

14.07.2017 21:25 Ballet/Tanz Modern 76 Min.

Swan Lake Reloaded – Tchaikovsky meets Streetdance

Original music by Tchaikovsky. New music by Adiam Dymott, Eye N’I, Salem Al Fakir, Lune, Moneybrother, Skizz, Mario Perez Amigo, SIMSOAK. Jahr: 2016

15.07.2017 21:15 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Photoautomat

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

15.07.2017 21:20 Konzert Klassik 91 Min.

Lang Lang in Versailles

Chopin, Tschaikowski. Jahr: 2015

16.07.2017 21:15 Konzert Jazz/Pop 112 Min.

Joe Cocker: Fire it up

Jahr: 2013

17.07.2017 21:15 Oper/Operette 167 Min.

Die Fledermaus

Johann Strauß Sohn. Dirigent: Franz Welser-Möst. Jahr: 2011

18.07.2017 21:15 Ballet/Tanz Modern 110 Min.

Giselle

Adolphe Adam. Dirigent: Valery Ovsyanikov. Jahr: 2016

19.07.2017 21:15 Ballet/Tanz Modern 9 Min.

Historic Striptease

Jahr: 2016

19.07.2017 21:25 Konzert Klassik 84 Min.

Sommernachtskonzert 2016

Georges Bizet, Maurice Ravel, Johann Strauß Sohn, Hector Berlioz, Francis Poulenc. Dirigent: Semyon Bychkov. Jahr: 2016

20.07.2017 21:15 Konzert Klassik 93 Min.

Salzburger Festspiele 2016: Missa Salisburgensis

Heinrich Ignaz Franz Biber, Claudio Monteverdi. Dirigent: Václav Luks. Jahr: 2016

21.07.2017 21:15 Konzert Jazz/Pop 150 Min.

Bob Dylan: 30th Anniversary Concert Celebration

Jahr: 1992

22.07.2017 21:15 Konzert Jazz/Pop 97 Min.

2Cellos at Sydney Opera House

Dirigent: Robin A. Smith. Jahr: 2016

23.07.2017 21:15 Oper/Operette 5 Min.

Opernführer: “Carmen” von Georges Bizet

Jahr: 2016

24.07.2017 21:15 Konzert Klassik 52 Min.

Mariss Jansons dirigiert Dvorak: Symphonie Nr. 8

Antonin Dvorak. Dirigent: Mariss Jansons. Jahr: 2016

24.07.2017 22:10 Konzert Klassik 112 Min.

Elbphilharmonie Hamburg: Das Eröffnungskonzert

Beethoven, Britten, Caccini, Cavalieri, Liebermann, Messiaen, Praetorius, Rihm, Wagner, Zimmermann. Dirigent: Thomas Hengelbrock. Jahr: 2017

25.07.2017 21:15 Konzert Jazz/Pop 5 Min.

Bartolomey Bittmann: Les Pauli

Matthias Bartolomey, Klemens Bittmann. Jahr: 2017

25.07.2017 21:20 Konzert Jazz/Pop 71 Min.

The Doors: Live at Hollywood Bowl 1968

Jahr: 1968

26.07.2017 21:15 Ballet/Tanz Modern 97 Min.

Ein Sommernachtstraum

Mikael Karlsson. Jahr: 2016

27.07.2017 21:15 Konzert Klassik 90 Min.

LSO – Sir Simon Rattle dirigiert Bruckner und Messiaen mit Pierre-Laurent Aimard

Anton Bruckner, Olivier Messiaen. Dirigent: Sir Simon Rattle. Jahr: 2016

28.07.2017 21:15 Konzert Jazz/Pop 124 Min.

David Garrett: Music – Live in Concert

Jahr: 2012

29.07.2017 21:15 Oper/Operette 160 Min.

Die Liebe der Danae

Richard Strauss. Dirigent: Franz Welser-Möst. Jahr: 2016

30.07.2017 21:15 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Spielplatz

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

30.07.2017 21:20 Kinder 65 Min.

Die Zauberflöte für Kinder

Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent: Seiji Ozawa. Jahr: 2003

30.07.2017 22:25 Konzert Jazz/Pop 75 Min.

Carla Bruni – A L’Olympia

Jahr: 2014

31.07.2017 21:15 Konzert Klassik 93 Min.

Europakonzert – Roros 2016

Grieg, Mendelssohn, Beethoven, Brustad. Dirigent: Sir Simon Rattle. Jahr: 2016

Das Programm im August und September 2017

01.08.2017 21:00 Oper/Operette 130 Min.

Don Pasquale

Gaetano Donizetti. Dirigent: Jesús López Cobos. Jahr: 2015

02.08.2017 21:00 Konzert Jazz/Pop 136 Min.

Depeche Mode: Tour Of The Universe – Barcelona

Jahr: 2009

03.08.2017 21:00 Konzert Klassik 105 Min.

Waldbühne 2016: Smetana und Dvorak

Smetana, Dvorak. Dirigent: Yannick Nézet-Séguin. Jahr: 2016

04.08.2017 21:00 Ballet/Tanz Modern 76 Min.

Swan Lake Reloaded – Tchaikovsky meets Streetdance

Original music by Tchaikovsky. New music by Adiam Dymott, Eye N’I, Salem Al Fakir, Lune, Moneybrother, Skizz, Mario Perez Amigo, SIMSOAK. Jahr: 2016

04.08.2017 22:20 Konzert Klassik 69 Min.

Anne-Sophie Mutter – The Club Concert 2015

Vivaldi, Gershwin, Tchaikovsky, Brahms, Debussy, Bach. Jahr: 2015

05.08.2017 21:00 Oper/Operette 167 Min.

Die Fledermaus

Johann Strauß Sohn. Dirigent: Franz Welser-Möst. Jahr: 2011

06.08.2017 21:00 Konzert Jazz/Pop 178 Min.

Quincy Jones – The 75th Birthday Celebration

Jahr: 2008

07.08.2017 21:00 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Berliner Handwerk

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

07.08.2017 21:05 Ballet/Tanz Modern 90 Min.

Verdis Requiem – Choreographie von Christian Spuck

Giuseppe Verdi. Dirigent: Fabio Luisi. Jahr: 2016

08.08.2017 21:00 Oper/Operette 163 Min.

Der Barbier von Sevilla

Gioacchino Rossini. Dirigent: Enrique Mazzola. Jahr: 2016

09.08.2017 21:00 Kinder 20 Min.

Musikkurzfilme für Kinder — Highlights der Vienna Shorts Agentur

09.08.2017 21:20 Konzert Klassik 62 Min.

Anoushka Shankar in Concert

Jahr: 2016

10.08.2017 21:00 Ballet/Tanz Modern 110 Min.

Giselle

Adolphe Adam. Dirigent: Valery Ovsyanikov. Jahr: 2016

11.08.2017 21:00 Konzert Klassik 91 Min.

Lang Lang in Versailles

Chopin, Tschaikowski. Jahr: 2015

12.08.2017 21:00 Ballet/Tanz Modern 60 Min.

Young Men

Jahr: 2017

12.08.2017 22:00 Konzert Jazz/Pop 72 Min.

Parov Stelar plays Baloise Session

Jahr: 2016

13.08.2017 21:00 Oper/Operette 130 Min.

Axel an der Himmelstüre

Ralph Benatzky. Dirigent: Lorenz C. Aichner. Jahr: 2016

14.08.2017 21:00 Konzert Jazz/Pop 133 Min.

Miles Davis with Quincy Jones and the Gil Evans Orchestra

Jahr: 1991

15.08.2017 20:45 Oper/Operette 5 Min.

Opernführer: “Die Entführung aus dem Serail” von W.A. Mozart

Jahr: 2016

15.08.2017 20:50 Oper/Operette 180 Min.

Die Entführung aus dem Serail

Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent: Stefano Montanari. Jahr: 2016

16.08.2017 20:45 Musical 146 Min.

MOZART! – Das Musical

Michael Kunze, Sylvester Levay. Jahr: 2015

17.08.2017 20:45 Konzert Klassik 106 Min.

Il Volo – Notte Magica

Giacomo Puccini, Gaetano Donizetti, Gioacchino Rossini, Leonard Bernstein. Dirigent: Plácido Domingo, Marcello Rota. Jahr: 2016

18.08.2017 20:45 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Zoo

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

18.08.2017 20:50 Konzert Jazz/Pop 82 Min.

Rolling Stones: Ladies & Gentlemen

Jahr: 1974

18.08.2017 22:10 Diverses 20 Min.

Die 48er Movie Time

19.08.2017 20:45 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Berliner Natur

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr 2016

19.08.2017 20:50 Ballet/Tanz Modern 97 Min.

Ein Sommernachtstraum

Mikael Karlsson. Jahr: 2016

20.08.2017 20:45 Konzert Klassik 117 Min.

Neujahrskonzert 2017

Franz Lehár, Émile Waldteufel, Johann Strauß Sohn, Josef Strauß, Franz von Suppé, Carl Michael Ziehrer, Otto Nicolai, Johann Strauß Vater. Dirigent: Gustavo Dudamel. Jahr: 2017

21.08.2017 20:45 Konzert Jazz/Pop 189 Min.

Leonard Cohen – Live in Dublin

Jahr: 2013

22.08.2017 20:45 Oper/Operette 193 Min.

Anna Bolena

Gaetano Donizetti. Dirigent: Evelino Pidò. Jahr: 2011

23.08.2017 20:45 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Spielplatz

Michael Edwards, Christian Tschuggnall. Jahr: 2016

23.08.2017 20:48 Kinder 65 Min.

Die Zauberflöte für Kinder

Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent: Seiji Ozawa. Jahr: 2003

23.08.2017 21:55 Konzert Jazz/Pop 71 Min.

Ray Charles – Live at Montreux

Jahr: 1997

24.08.2017 20:30 Ballet/Tanz Modern 9 Min.

Historic Striptease

Jahr: 2016

24.08.2017 20:40 Ballet/Tanz Modern 132 Min.

Schwanensee

Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Dirigent: Alexander Ingram. Jahr: 2014

25.08.2017 20:30 Konzert Jazz/Pop 97 Min.

2Cellos at Sydney Opera House

Dirigent: Robin A. Smith. Jahr: 2016

26.08.2017 20:30 Konzert Jazz/Pop 149 Min.

Diana Krall – Live in Rio

Jahr: 2008

27.08.2017 20:30 Konzert Jazz/Pop 136 Min.

Depeche Mode: Tour Of The Universe – Barcelona

Jahr: 2009

28.08.2017 20:30 Ballet/Tanz Modern 110 Min.

Nussknacker

Pyotr Ilyich Tchaikovsky. Jahr: 2015

29.08.2017 20:30 Konzert Jazz/Pop 96 Min.

Mumford & Sons: Dust and Thunder

Jahr 2016

30.08.2017 20:30 Oper/Operette 205 Min.

Don Giovanni

Wolfgang Amadeus Mozart. Dirigent: Victor Pablo Pérez. Jahr: 2005

31.08.2017 20:30 Konzert Jazz/Pop 132 Min.

George Michael – Live in London

Jahr: 2008

01.09.2017 20:30 Oper/Operette 5 Min.

Opernführer: “Carmen” von Georges Bizet

Jahr: 2016

01.09.2017 20:35 Oper/Operette 158 Min.

Carmen

Georges Bizet. Dirigent: Andris Nelsons. Jahr: 2010

03.09.2017 20:30 Konzert Klassik 1 Min.

#klangberlins – Christopher Street Day

Jahr: 2016

03.09.2017 20:35 Kinder 20 Min.

Musikkurzfilme für Kinder — Highlights der Vienna Shorts Agentur

03.09.2017 20:50 Konzert Jazz/Pop 60 Min.

Musik im Film — Highlights der Vienna Shorts Agentur

Film Festival am Wiener Rathausplatz

30. Juni bis 3. September 2017

Filmbeginn täglich bei Einbruch der Dunkelheit

Kulinarik 11:00 bis 24:00 Uhr

Der Eintritt ist frei!

Weitere Infos und das detaillierte Programm zum Film Festival am Wiener Rathausplatz finden Sie hier.

