Explosion in Wohnhaus in Wien-Favoriten: Insgesamt fünf Verletzte

Ein nächtlicher Einsatz nach einer Explosion in Favoriten hielt die Feuerwehr in Atem - © APA (Sujet)

Bilanz nach der nächtlichen Explosion in einem Wohnhaus in Wien-Favoriten: Fünf Personen sind leicht verletzt worden. Zwei Menschen wurden mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert, drei nach Erstversorgung in die häusliche Pflege entlassen.